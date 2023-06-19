Ворог не проводив евакуацію людей, що не мають російського паспорта. Через це загинули сотні цивільних.

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Окупанти продовжують геноцид українців

За попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок, що на лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта,

– наголосили в Центрі національного спротиву.

Тож, порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни буквально залишили місцевих на смерть. У ЦНС підкреслили, що дії окупантів щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду.

Важливо! Центр національного спротиву просить місцеве населення повідомляти інформацію про осіб, причетних до підриву ГЕС або ж знущань з цивільних на ТОТ, у телеграм-бот.

Що відомо про жертв внаслідок підриву ГЕС

18 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв знову зросла. За офіційними даними, внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 17 осіб. Кількість зниклих безвісти не змінилася, – 31 людину досі шукають.

Тим часом так звана окупаційна влада на лівобережжі досі намагається приховати інформацію про жертв та постраждалих. Лише нещодавно "голова уряду Херсонської області" Андрєй Алєксєєнко заявив, що кількість загиблих зросла до 35 осіб. Окрім того, сказав, що "ветеринарні служби" також утилізують тисячі трупів тварин.