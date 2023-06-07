Українська влада наголошує, що справжні наслідки катастрофи можна буде побачити після того, як вода зійде. Проте вже є дані про перших загиблих, пише 24 Канал.

До теми Люди сидять на дахах, рівень води росте, триває евакуація: головне про підрив Каховської ГЕС

В Олешках стало відомо про перших жертв

Журналістам "Суспільне" мер Олешок розповів, що ввечері 7 червня стало відомо про 3 загиблих людей від повені.

Він переконаний, що кількість загиблих буде більшою й наголосив, що загарбники абсолютно не допомагають евакуюватися маломобільним людям.

Керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко в інтерв'ю "Радіо Свобода" підкреслила, що це не остаточна кількість загиблих внаслідок потопу. Зв'язок з жителями міста наразі відсутній. Зокрема і через те, що в місті є величезні проблеми з електроенергією. Вона додала, що окупанти перешкоджають місцевим евакуюватися самостійно.

У Новій Каховці повідомили про загиблу

7 червня міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко в ефірі національного телемарафону розповів, що є інформація про загиблу літню жінку. Вона була лежачою, тож навіть не могла встати з ліжка, коли її будинок почало підтоплювати.

Зеленський розповів про моторошну картину на окупованих територіях

Володимир Зеленський повідомив, що на затопленому лівобережжі, яке тимчасово перебуває в окупації, місцеві жителі спостерігають моторошну картину – течією пливуть тіла людей та тварин, які не змогли врятуватися.

Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, що пропливають повз. Ви можете побачити це з іншого боку,

– сказав Зеленський.

Чому жителів лівого берега ніхто не евакуює Лівий берег Херсонської області перебуває в окупації. Росіяни залишили людей на одинці з бідою та не проводять евакуацію взагалі. Українські військові не можуть організовано зайти для евакуації населення, тому що одразу будуть обстріляні ворогом. Україна звернулась до міжнародних організацій, зокрема ООН та Червоний Хрест, щоб вони провели рятувальну операцію. Проте вони ігнорують запити від українських відомств. У МВС України повідомили, що продовжують шукати шляхи порятунку жителів окупованих територій. А Володимир Зеленський сказав, що шокований бездіяльністю міжнародних організацій.

Наслідки катастрофи можна буде оцінити лише після відходу води