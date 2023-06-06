Відповідну інформацію військові Оперативного командування "Південь" повідомили вранці 6 червня. Варто зазначити, що іноземні журналісти раніше писали, що на Каховській ГЕС найвищий рівень загрози за 30 років.

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Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС,

– заявили в ОК "Південь".

Станом на 6 ранку 6 червня уточнюється:

масштаб руйнування;

швидкість і обсяги води;

ймовірні райони підтоплення.

За даними військових, всі служби працюють та відстежують ситуацію.

Що робити в разі підриву Каховської ГЕС / Інфографіка ОК "Південь"

В Херсонській ОВА вже звернулись до людей

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський звернувся до мешканців Херсонщини із закликом.

Увага, мешканці Херсонської області! Найближчим часом прохання уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися її інструкцій!

– заявив Соболевський.

Після заяви про підрив Каховської ГЕС спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров написав, що ситуація контрольована та закликав не панікувати.

Згодом він розмістив картинку з написом: "Ми єдині у своїй боротьбі, але ми не самотні, бо ми разом".



Полковник ЗСУ Назаров поширив картинку / Фото з його телеграм-каналу

Росіяни не вперше шантажують Каховською ГЕС

Російські загарбники не вперше вдаються до шкідливих вчинків на Каховській ГЕС. Так, у березні 2023 року вороги пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Тоді водосховище обміліло. Через це виникли проблеми з забезпечення водою мешканців Криворізького та Нікопольського районів.

Перед цим росіяни взимку 2023 року спускали воду з ГЕС, щоб тримати підвищеним рівень води нижче у Дніпрі.

Ще раніше Кремль відкрив шлюзи Каховського водосховища, що призвело до зниження рівня води. Він був найнижчий за останні 30 років. Ризик був через те, що без води у Каховському водосховищі не зможе працювати система охолодження Запорізької АЕС.

Те, що відбувається на сьогодні з Запорізькою атомною електростанцією, – це доволі небезпечна ситуація. За все це має відповідати Росія як країна-терорист… Я б думав, що не вийде так, що там буде якась катастрофа, та те, що вони збираються цим питанням шантажувати як одним з елементів, – це і є речі, які для нас абсолютно зрозумілі,

– заявив тоді секретар РНБО Олексій Данілов.

Довідка. Варто зазначити, що Каховську гідроелектростанцію контролюють окупанти. Раніше у ЗМІ писали, чи Росія може підірвати ГЕС. Однак військовий експерт Олег Жданов пояснював, що дамба має стратегічне значення для Росії. Адже вона будувалася для врегулювання рівня води у Каховському водосховищі, яке наповнює Північнокримський канал, через який Крим отримує воду.