Про це у своєму стрімі сказав військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він додав, що росіяни будують навколо дамби укріплення і здавати її не збираються.
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Стратегічне значення
Жданов зазначив, що дамба має стратегічне значення для Росії. Вона будувалася для врегулювання рівня води у Каховському водосховищі, яке наповнює Північнокримський канал. Через нього Крим отримує воду.
До речі, коли вони (росіяни – 24 Канал) заходили, в перші дні була захоплена Нова Каховка, ця дамба, вони висаджували туди десант. І вже за тиждень росіяни підірвали дамбу, яку ми збудували за 8 років для перекриття води і пустили воду в Крим,
– сказав військовий експерт.
Тому окупанти усіма наявними силами утримуватимуть дамбу і навряд чи її замінували, припустив спікер. Якщо росіяни втратять Крим, то такий сценарій можливий. Але наразі даний об'єкт вкрай важливий для агресора.
Олег Жданов про ймовірні сценарії щодо Каховської ГЕС: дивитись відео
Каховська ГЕС: останні події
- Унаслідок атак ворога у березні пошкоджено дамбу Каховської ГЕС. Через це обміліло водосховище. Склалася проблема водозабезпечення жителів Криворіжжя та Нікопольщини.
- Окупанти у лютому почали спускати воду з Каховського водосховища, намагаючись тримати підвищеним рівень води нижче у Дніпрі. Такі дії мають величезні наслідки для промислового комплексу, зосередженого у басейні Дніпра.
- Також окупанти відкрили шлюзи, що призвело до зниження рівня води. Він був найнижчий за останні 30 років. У РНБО заявили, що це черговий шантаж Росії за допомогою ядерних об'єктів.