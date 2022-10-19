Такі їхні плани – цілком реальні, однак треба розуміти одну річ. Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Хлань – депутат Херсонської облради, військовий ТрО.

Увага Підрив Каховської ГЕС – один з планів росіян: навіщо їм це

За його словами, зараз окупанти поширили інформацію про те, що відбувається "аварійний скид води". Так вони намагаються нагнітати ситуацію щодо можливого підриву дамби ще більше.

Якщо навіть теоретично уявити, що дамбу Каховської ГЕС підірвуть, то треба врахувати одну деталь. Вона будувалась в комплексі з головною спорудою Північнокримського каналу,

– сказав Хлань.

Він додав, що як тільки її підірвуть, то води в цьому каналі одразу не стане.

Що буде, якщо дамбу таки підірвуть

"Я думаю, що окупанти на це не підуть. І по-друге, якщо підірвати дамбу, то буде затоплена Лівобережна частина Херсонщини, де зараз окупанти понаривали і планують свої укріплення після відходу з правого берега", – додав Хлань.

Тоді як правому берегу підтоплення не загрожує, оскільки він розташований вище та там скеляста місцевість. Тому це виключно нагнітання ситуації, додав він.

Окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС: дивіться відео

На Каховській ГЕС скидають воду, є загроза підриву

З російських пабліків відомо, що окупанти зараз скидають воду з Каховської ГЕС нібито для того, щоби не затопило область. При цьому самі пишуть, що вона нібито прямує до Північнокримського каналу.

Цим вони продовжують завдавати колосальних збитків, спрямовуючи нашу воду на півострів. А міфічними "загрозами підриву" виправдовують свої злочини.

Військовий експерт Роман Світан розповів 24 каналу, що російські загарбники можуть спробувати підірвати Каховську ГЕС, щоб підняти рівень води у Дніпрі. Так вони, ймовірно, хочуть уповільнити контрнаступ ЗСУ, який міг би продовжуватися вже на лівому березі Херсонщини.

Контрнаступ на Херсонщині: останні новини