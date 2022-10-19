Окупанти навіть намагаються атакувати позиції ЗСУ. Про це 24 каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Варте уваги Окупанти намагаються приховати рух техніки та військ на Півдні: глушать зв'язок та інтернет

Ворог добре укріплений і намагається час від часу висилати диверсійні групи, аби проривати нашу оборону. Але щоразу отримують вогневу відсіч, втрати й повертаються на вихідні позиції,

– сказала вона.

Росіяни починають прозрівати й здаватися

Як стверджує Гуменюк, передові підрозділи, які перебувають на лінії зіткнення, дуже пошматовані. Їх поповнюють новоспеченими "мобіками", яких привозять одразу з військкоматів – без підготовки та морального налаштування.

"Саме ця категорія є основним розхитуючи фактором, адже вони приносять в окопи наратив про те, що немає чого тут робити й треба якось вибиратися. Вони вже приїздять з поданими даними про себе про перехід в обмінний фонд. Цим, як вірусом, заражають підрозділи, які там перебувають.", – відзначила Гуменюк.

Так, у росіян мало-помалу відбувається стадія прозріння. За словами речниці ОК "Південь", вони починають усвідомлювати, що вихід все-таки є, і не обов'язково тікати з поля бою, можна просто вийти з окопу і підійняти будь-який білий предмет.

"В них не завжди є спосіб оголошення своїх намірів. Були випадки, коли підіймати шматок пінопласту білого кольору, щоб привернути до себе увагу", – зазначила Наталія Гуменюк.

Рух до Херсона / Окупанти істерять на півдні / Важкі бої тривають: дивіться відео