Окупанти навіть намагаються атакувати позиції ЗСУ. Про це 24 каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Ворог добре укріплений і намагається час від часу висилати диверсійні групи, аби проривати нашу оборону. Але щоразу отримують вогневу відсіч, втрати й повертаються на вихідні позиції,
– сказала вона.
Росіяни починають прозрівати й здаватися
Як стверджує Гуменюк, передові підрозділи, які перебувають на лінії зіткнення, дуже пошматовані. Їх поповнюють новоспеченими "мобіками", яких привозять одразу з військкоматів – без підготовки та морального налаштування.
"Саме ця категорія є основним розхитуючи фактором, адже вони приносять в окопи наратив про те, що немає чого тут робити й треба якось вибиратися. Вони вже приїздять з поданими даними про себе про перехід в обмінний фонд. Цим, як вірусом, заражають підрозділи, які там перебувають.", – відзначила Гуменюк.
Так, у росіян мало-помалу відбувається стадія прозріння. За словами речниці ОК "Південь", вони починають усвідомлювати, що вихід все-таки є, і не обов'язково тікати з поля бою, можна просто вийти з окопу і підійняти будь-який білий предмет.
"В них не завжди є спосіб оголошення своїх намірів. Були випадки, коли підіймати шматок пінопласту білого кольору, щоб привернути до себе увагу", – зазначила Наталія Гуменюк.
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- Наступ ЗСУ на Херсонському напрямку продовжується. Військовий експерт Павло Нарожний зауважує, що наші війська чекають слушного моменту, щоб завдати сильного удару. Ба більше, вони можуть зайти в Херсон або прорвати лінію оборони росіян на Запоріжжі.
- Українські захисники продовжують контрнаступ на Півдні країни. Експерти стверджують, що звільнення Херсона та вихід до Дніпра є критично важливим для ЗСУ. Якщо Україні вдасться відновити контроль над західним берегом річки, то це значно ускладнить окупантам життя. Деокупація Херсона забере у росіян можливість вести звідти артилерійський, безпілотний і ракетний вогонь по більшості узбережжя Чорного моря.
- Російські окупанти хочуть заселити Херсон своїми військовими та зрадниками України. Відтак загарбники планують депортацію всього міста.
- За словами командувача "спецоперацією" в Україні Суровікіна, ситуація на Херсонщині "непроста". Він навіть анонсував "непрості рішення" щодо Херсона. Ймовірно, мовиться про черговий "жест доброї волі".
- Втрата Херсона стане особистою катастрофою для Володимира Путіна. На думку депутата Херсонської облради Сергія Хланя, найімовірніше, росіяни не виконуватимуть наказ триматися до кінця, натомість стрімко залишатимуть місто. Річ у тім, що загарбники будуть відрізані від основних транспортних артерій.