Наразі, наші війська знову перебувають на тому етапі, коли знищують велику кількість зброї ворога, і чекають слушного моменту, щоб завдати сильного удару, аби, можливо, зайти в Херсон або прорвати лінію оборони росіян на Запоріжжі. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Він зауважив, що важко спрогнозувати, як саме буде завдано цього удару. ЗСУ, наприклад, можуть застосувати тактику "заспамлення" противника, яку вони часто практикують. Це коли невеличкими групами атакують певний відрізок фронту, наприклад, 100 – 150 кілометрів. Через кожних 10 кілометрів на цьому відрізку йде група, таким чином змушуючи противника підійнятися та показати свої сили. Важливо те, що ворог не знає, на якій саме ділянці буде чергова атака.

Однак це – лише один варіант розгортання наступу з багатьох. Так само наші війська можуть спровокувати наступ на одній лінії фронту, а завдати удару по іншій. Точно сказати не можна.

Після таких творчих і нелінійних рішень, які робить наш Генштаб, мені важко робити якісь припущення і якісь прогнози, як це буде зроблено,

– наголосив Нарожний.

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