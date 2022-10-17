Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що розселяють цих мобілізованих у різних локаціях, іноді ЗСУ влучають у такі місця дислокації, тому живуть вони не надто довго.

Читайте також Окупанти евакуюють з Херсонщини так звані "державні установи"

За словами Володимира Молчанова, ці вояки не пройшли жодного бойового злагодження і не є солдатами. Тому їх намагаються бодай навчити стріляти та аби у цих "чмобіків" були базові навички маскування.

Як правило, ці "навчання" проходять на заході Херсона, там де розміщені старі кар’єри. Раніше, у цих місцинах проводили автомобільні ралі.

Успіхи українських захисників поруч із Херсоном

Слід зазначити, що в ОК "Південь" також зауважили, що активні дії із закріплення українських позицій на звільнених територіях продовжуються. Водночас тривають стабілізаційні заходи в деокупованих населених пунктах. ️

Що відбувається у тимчасово окупованому Херсоні: дивіться відео

Щоб з'ясувати розміщення українських військ та корегувати вогонь артилерії, загарбники використовують безпілотники. Зокрема, в Баштанському, Бериславському і Херсонському районах.

Протягом ночі росіяни продовжували атакувати позиції захисників. Своєю чергою, українські артилеристи та ракетники відпрацювали по позиціях та районах зосередження живої сили та техніки ворога близько 160 вогневих завдань.

Що відомо про деокупацію Херсону