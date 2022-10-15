Відповідну інформацію повідомив 14 жовтня високопоставлений військовий чиновник США. Також він заявив, що мовиться про "невеликий" прогрес, але він є.

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У США розповіли про просування на Херсонщині

За даними Пентагону, українські війська продовжують прогресувати в південній частині Херсонщини, відновлюючи контроль над більшою частиною території, раніше окупованої Росією.

Зараз ми бачимо успіхи на півночі, фактично на лінії просування українців, зокрема на північ від міста Милове, по лінії, яка просувається на північ і захід з низкою невеликих міст і сіл, які українці змогли очистити від росіян,

– заявив посадовець.

За його даними, в центральній частині України, ймовірно, на Донеччині, Пентагон спостерігає певні "поступові успіхи", які вимірюються кілометрами. Окрім того, представник американського Міноборони заявив, що:

у зв'язку з подальшим наступом українські сили менше покладаються на керовані реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), щоб протистояти росіянам;

ЗСУ відвели значну частину бойового простору під стандартну артилерію, а не під РСЗВ;

українські військові можуть досягати російських цілей, які вони хочуть вразити, стандартною артилерією.

Варто пригадати, що західні ЗМІ прогнозують близьке звільнення Херсона. Зокрема, видання Financial Times прогнозує, що звільнення Херсона від російської окупації можливе вже до кінця жовтня.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан заявив, що цілком імовірно, що такі прогнози ґрунтуються на певних даних журналістів щодо постачань зброї російським військам. Адже відомо, що після пошкодження Кримського мосту на 50% знизилося постачання російських військ у Криму й на материковому Півдні України.

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