Такий натяк в етері національного телемарафону зробив начальник пресслужби 63 окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський. Звичайно, не обійшлося без кавуна.

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Потрібно чекати інформацію від Генштабу

У відповідь на питання журналіста щодо матеріалу видання Financial Times Олег Зелінський сказав, що готувався до такого питання. Після цих слів військовий дістав шматок кавуна і почав його їсти. Ні для кого не секрет, що Херсонщина в українців асоціюється саме з кавунами.

Водночас Зелінський відзначив, що інформацію щодо Херсону зараз заборонено коментувати, тому потрібно чекати на офіційну інформацію від Генштабу ЗСУ.

Дочекайтеся інформації від Генерального штабу. Вам усе повідомлять, все розкажуть і все буде Україна,

– наголосив Зелінський.

Уривок з етеру марафону швидко розлетівся мережею.

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Чому говорять про звільнення Херсона найближчим часом

Американське видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому прогнозує, буцімто українські війська можуть відвоювати Херсон і повністю звільнити західний берег Дніпра вже наступного тижня. Автори публікації навіть відзначають, що росіяни готуються до "фінальної битви за Херсон".

Таким прогнозам перебувала низка точних ударів ЗСУ по ворожих боєкомплектах, складах боєприпасів й командних пунктів, а також знищення усіх переправ через Дніпро. Крім того, напередодні колаборант Сальдо закликав Кремль допомогти з евакуацією жителів Херсона до Росії, інший – Стремоусов істерично заявив, що це не правильно, і ніякої масової евакуації не планується.

Водночас ЗСУ суттєво просунулися на Півночі Херсонщини й звільнили низку населених пунктів – Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам'янку, Трифонівку та Червоне в Бериславському районі.

Однак експерти не настільки оптимістичні у прогнозах. Наприклад військовий експерт та полковник запасу Роман Світан переконаний, що американські журналісти опираються на проблеми з постачанням озброєння, зокрема через Кримський міст, однак після вибухів там 8 жовтня, як зазначив експерт, постачання знизилося на 50%. Тому про нестачу озброєння можна говорити лише після другого вибуху на мосту, який повністю перекриє шлях для постачання зброї.

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