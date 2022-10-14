Росіяни у Херсоні відчувають наближення ЗСУ

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що хоч наступ на Херсонщині не є настільки швидкісним, як був у Харківській області, наші військові впевнено підтискають російське угруповання та просуваються у бік Херсона.

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Росіяни відчувають напруження вже і в обласному центрі. Жданов, посилаючись на дані американського Інституту вивчення війни, зауважив, що окупанти вже починають евакуацію звідти. Так, колаборант Сальдо, який від імені Росії "керує" Херсонщиною, звернувся до Москви з проханням допомогти з "евакуацією" мешканців області до Криму та російських регіонів, зокрема Краснодарського краю.

Колаборант підкреслив що необхідність вивезти мирне населення пов'язана з тим, що "ЗСУ завдають ударів по Херсону, Новій Каховці, Голій Пристані та Чорнобаївці".

"Однак раніше британська розвідка повідомила, що проросійська "адміністрація" області затіяла евакуацію, оскільки припускає найшвидший вхід українських військ у сам Херсон", – підкреслив Жданов.

Жданов прокоментував ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

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