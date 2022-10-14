Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради, військовий ТРо Сергій Хлань. Він також зазначив, що це певна послідовність дій – оголошення канікул можна вважати початком евакуації, для нас – примусова депортація.

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Якщо спочатку, окупанти заявляли, що будуть вивозити наших дітей на "канікули". То вже зараз зрозуміло, що вивозити їх будуть разом з батьками,

– каже Хлань.

Також, депутат зазначив, що вчора з’явилося відеозвернення Сальдо, який просив Росію "забезпечити" переміщення людей.

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"Колаборанти на Херсонщині намагаються вивезти всі цінні речі, раніше – вони вивозили сім раніше – вони вивозили сім’ї", – резюмує він.

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