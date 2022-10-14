Місцеві кажуть, що солдати заселяються у домівки українців, які виїхали з окупованих територій. Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя.
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Дикунам унітази не потрібні
Так, кадирівці вибивають ворота, виламують двері й заселяються у чуже помешкання. Причому вони викидають на вулицю меблі, які, мабуть, їм не потрібні. Ба більше, вони чомусь викидають й унітази.
Як то кажуть, дикий народ. Ми вже неодноразово бачили, що унітази їх дуже дивують у приватних будинках. У них такого немає,
– зауважив кореспондент.
Ситуація на Запоріжжі: останні новини
- 11 жовтня російські війська знову атакували Запоріжжя. Ворог вдарив по дитячому садочку, автосалоні та багатоповерхівках. У поліції зауважили, що за кількістю ракет обстріл перевищив усі попередні.
- Цього ж дня постраждали Оріхів та Степногірськ Запорізької області. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб, ще стільки ж – травмовані.
- Після анексії Росією окупованих територій у Мелітополі змінилося лише одне – посилився терор. Зокрема, росіяни продовжують обстрілювати місто та залякають населення.
- Окупанти продовжують піддавати ризику не лише Україну, а й весь світ. Упродовж кількох останніх днів зафіксували збільшення кількості російських військових біля Запорізької АЕС, що в Енергодарі.
- Росія дуже боїться наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку, адже він є найважливішим на лінії фронту. Як стверджує військовий експерт Олег Жданов, успіхи ЗСУ на ньому повністю нівелюють всю кампанію, яку розпочав Путін у лютому проти України.
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