Місцеві кажуть, що солдати заселяються у домівки українців, які виїхали з окупованих територій. Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя.

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Дикунам унітази не потрібні

Так, кадирівці в ибивают ь ворота, виламують двері й заселяються у чуже помешкання. Причому вони викидаю ть на вулицю меблі, які, мабуть , їм не потрібні. Ба більше, вони чомусь викидають й унітази.

Як то кажуть, дикий народ. Ми вже неодноразово бачили, що унітази їх дуже дивують у приватних будинках. У них такого немає,

– зауважив кореспондент.

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