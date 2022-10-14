На цьому наголосили у ранковому зведення Генштабу від 14 жовтня. У відомстві зазначили, що ворог продовжує використовувати Запорізьку АЕС замість військового об'єкту.

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На території ЗАЕС знову стало більше військових

Згідно з даними, якими володіють у Генштабі, 10 – 11 жовтня в Енергодарі зафіксували черговий спалах активності ворога. Так, на території Запорізької АЕС стало значно більше військових країни-агресорки.

Наявна у відомства інформація свідчить про те, що ворог продовжує нецільове використання станції. Її окупанти буквально перетворили на базу, де розміщується особовий склад.

Вибрали об'єкт окупанти не випадково. Вони чудово знають, що українські військові ніколи по ньому бити не будуть. Відтак, ЗАЕС – безпечне місце для базування.

Напередодні окупанти атакували ЗАЕС

Нагадаємо, що російські військові 12 жовтня обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок цього станція втратила зовнішнє енергопостачання та живилася з допомогою дизель-генераторів. Пізніше повернути струм до об'єкта таки вдалося.

Як зазначив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі того ж дня, станція вдруге за 5 днів була знеструмлена. Відповідну інформацію йому повідомили фахівці команди агентства, котрі перебувають на ЗАЕС. Внаслідок останнього такого знеструмлення вона працювала завдяки двом дизель-генераторам.

Додамо, що відключення станції сталося після чергової атаки окупантів. Тоді російські військові обстріляли віддалену підстанцію, що й стало причиною чергової загрози на ЗАЕС.

Зауважимо, що напередодні Гроссі був у Росії. Під час своєї зустрічі з президентом Владіміром Путіним він обговорював небезпеку, яка загрожує усьому світу через ситуацію навколо ЗАЕС. Після цього гендиректор МАГАТЕ пообіцяв відвідати також Київ.

За словами Гроссі, продовжуються роботи зі створення зони охорони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Це особливо актуально на тлі не лише анексії тимчасово окупованих територій, а й самої станції.

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