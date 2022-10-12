Пошкоджень зазнала одна з підстанцій сьогодні, 12 жовтня. Це відбулось о 8:59 ранку.

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Окупанти пошкодили підстанцію ракетами

Внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. Через це аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

Зазначається, що "Енергоатом" підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії.

Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії.

Окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою.

Важливо! Запорізька АЕС вдруге за п’ять днів повністю втратила зовнішнє живлення, заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі.

Що відбувається на ЗАЕС: останні новини

Нагадаємо, що з російського полону вже звільнили генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

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