Пошкоджень зазнала одна з підстанцій сьогодні, 12 жовтня. Це відбулось о 8:59 ранку.
Зверніть увагу На ЗАЕС відключені всі шість блоків: окупанти шантажують співробітників
Окупанти пошкодили підстанцію ракетами
Внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. Через це аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська.
Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.
Зазначається, що "Енергоатом" підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії.
Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії.
Окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою.
Що відбувається на ЗАЕС: останні новини
- Російські загарбники тримають шість блоків Запорізької атомної електростанції в "холодному стані".
- Як стало відомо, окупанти розмістили на ЗАЕС військову базу, але на станції продовжують працювати українці. Ворог намагається змусити людей працювати на "Росатом".
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що перебування окупантів на ЗАЕС створює серйозні ризики для безпеки станції. Мовиться про непрофесійну діяльність озброєних загарбників.
- До речі, 8 жовтня російські військові завдали чергового удару по Запоріжжю. Внаслідок цього також сталося повне знеструмлення Запорізької АЕС.
- Нещодавно у Росії цинічно заявили, що не планують відводити свої війська зі ЗАЕС. Водночас гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що почалися консультації про створення безпечної зони на ЗАЕС.
Нагадаємо, що з російського полону вже звільнили генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.
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