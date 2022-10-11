Про це повідомили 11 жовтня у державному підприємстві "Енергоатом".

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"Вчора, 10 жовтня, російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування", – зазначили у відомстві.

Не вперше катують персонал

За словами представників "Енергоатому" окупанти прагнуть отримати дані про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб змусити працювати на "Росатом". Загарбники застосовують тортури до атомників.

Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом залучити всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов'язків, – заявили в "Енергоатомі".

Вони додали, що навколо Запорізької АЕС треба створити зону ядерної безпеки. Крім цього, станція має бути під контролем України.

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Попереднє викрадення

Російські вбивці на початку 30 вересня викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Вони затримали його, зав'язали очі вивезли його у невідомому напрямку.

Згодом, 3 жовтня, з'явилася інформація, що Мурашов повернувся з полону. Про це повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Наразі гендиректор перебуває на підконтрольній Україні території в Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у Запоріжжі. Інформацію про його стан та умови полону не розголошують.

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