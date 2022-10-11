Об этом сообщили 11 октября в государственном предприятии "Энергоатом".

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"Вчера, 10 октября, российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка и держат его в неизвестном месте, вероятно, применяя присущие им методы пыток и запугивания", – отметили в ведомстве.

Не в первый раз пытают персонал

По словам представителей "Энергоатома" оккупанты стремятся получить данные о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы заставить работать на "Росатом". Захватчики применяют пытки к атомщикам.

Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом привлечь все возможные меры по немедленному освобождению Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей, – заявили в "Энергоатоме".

Они добавили, что вокруг Запорожской АЭС следует создать зону ядерной безопасности. Кроме того, станция должна быть под контролем Украины.

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Предыдущее похищение

Российские убийцы в начале 30 сентября похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Они задержали его, завязали глаза и вывезли его в неизвестном направлении.

Впоследствии, 3 октября, появилась информация, что Мурашов вернулся из плена. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В настоящее время гендиректор находится на подконтрольной Украине территории во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в Запорожье. Информацию о его состоянии и условиях плена не разглашают.

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