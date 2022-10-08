Заявление о создании нового "предприятия" сделал российский премьер Михаил Мишустин 8 октября. Это произошло на следующий день после того, как Путин подписал свой так называемый приказ .

Читайте на "Цензор.НЕТ " Это же не ЮКОС: Зеленский отреагировал на попытки России перевести ЗАЭС в "свою собственность"

Кремль решил создать на ЗАЭС новое "предприятие"

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании так называемого "федерального государственного унитарного предприятия" Запорожская АЭС,

– сообщили росСМИ.

По их данным, Росмайну поручили назначить так называемого "гендиректора предприятия". Это произошло после так называемого указа Путина. Ведь именно согласно ему правительство должно создать "федеральное государственное унитарное предприятие" Запорожская АЭС.

Следует вспомнить, что свой так называемый указ Владимир Путин подписал 7 октября. Российский диктатор решил, что он может передать Запорожскую атомную электростанцию якобы "под управление" России.

Однако на самом деле руководство станцией осуществляется из Киева. После плена генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова станцией руководит Петр Котин .

В ЕС осудили действия России, а Гросси снова приедет в Украину

Европейский Союз отреагировал на так называемый приказ Владимира Путина. В частности, там не признают указы российского диктатора.

ЕС никогда не признает и решительно осуждает российскую нелегальную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Соответственно, декрет о захвате ЗАЭС является незаконным и ничтожным с правовой точки зрения,

– заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, "семь основ ядерной безопасности", которые были определены генеральным директором МАГАТЭ, должны в полной мере соблюдать и уважать. Также в ЕС добавили, что:

усиление присутствия МАГАТЭ в городке и его беспрепятственный доступ к станции срочно необходимы в интересах Европы в целом;

остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;

требует от России немедленно вывести все войска и военное оборудование со всей территории Украины .

"Европейский Союз твердо стоит рядом с Украиной и будет продолжать оказывать ей мощную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку так долго, как это будет необходимо", - подчеркнул Боррель.

Гросси анонсировал новый визит в Киев

Более того, свой визит в Украину анонсировал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он заявил, что это произошло на фоне возобновления обстрела единственного источника внешнего питания Запорожской АЭС. Он назвал эти действия России безответственными.

"Вскоре я поеду в Россию и снова в Украину, чтобы согласовать зону защиты", – объяснил Гросси.

Смотрите также взрывные устройства уже возле энергоблоков ЗАЭС: видео