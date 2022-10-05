Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов уже вернулся из плена оккупантов. Об этом сообщили 3 октября.

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ЗАЭС будут управлять из Киева

Президент Энергоатома Петр Котин рассказал, что, согласно действующему законодательству, разрешительным и регламентным документам, он решил взять на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС.

Администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Все дальнейшие решения о работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом",

– отметил Котин.

По его словам, все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будет по-прежнему решать технический персонал ЗАЭС по согласованию с центральным офисом компании, а именно исполняющим обязанности главного инженера Юрием Черничуком под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента – технического директора НАЭК "Энергоатом" Юрия Шейко. ️

"Безусловно, наша работа, наша судьба, наши дома и наше будущее – с Украиной, как и всегда. Будем и дальше работать согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме. Не сомневайтесь в этом!" – добавил Котин.

Он отметил, что каждый без исключения работник Энергоатома невероятно восхищается персоналом станции и гордится его мужеством, стойкостью, силой духа и человеческим достоинством.

"Несмотря на все, стоя на защите ядерной и радиационной безопасности не только Украины, а всей Европы. Вы – настоящее сокровище Энергоатома, отечественной энергетики, страны! ️ Уже семь месяцев вы живете в таком непредсказуемом и сверхсложном сценарии, которого нельзя было даже представить", – рассказал президент Энергоатома.

Он добавил, что работники ЗАЭС ежедневно сталкиваются с произволом российских оккупантов, которые пришли убивать украинцев, захватывать нашу землю, предприятия и электростанции. Однако они держатся выше пределов человеческой выносливости. Котин призвал персонал станции не делать того ужасного шага, на котором настаивают захватчики и перечеркнет достижение всей предыдущей жизни. ️

"Уверен, что ваша мудрость не уступает вашему мужеству. И вы не заключите никаких соглашений с оккупантом, не подпишите никаких заявлений и контрактов. Не делайте этого ни при каких условиях и обстоятельствах! Верим в нашу победу: она неизбежна! Осталось еще немного. Держимся, друзья! Все будет Украина!" – подытожил президент Энергоатома.

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Кратко о задержании оккупантами гендиректора ЗАЭС

В Энергоатоме сообщили, что гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова 30 сентября похитили оккупанты и вывезли в неизвестном направлении. В то время он ехал на своем автомобиле в Энергодар из АЭС.

После похищения Мурашова МИД Украины призвал МАГАТЭ, ООН и Группу Семи принять решительные меры. Впоследствии МАГАТЭ обратилось в Россию с просьбой объяснить ситуацию.

Российские захватчики ответили, что гендиректор ЗАЭС находится в изоляторе временного содержания.

Из-за похищения Мурашова глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси снова решил поехать в Киев и Москву. В прошлый раз он был в Украине в начале сентября, когда посещал Запорожскую АЭС.

Гросси 3 октября сообщил, что Мурашова удалось освободить из российского плена. Он находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в Запорожье

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