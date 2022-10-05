Гендиректор ЗАЕС Ігор Мурашов вже повернувся з полону окупантів. Про це повідомили 3 жовтня.

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ЗАЕС керуватимуть з Києва

Президент Енергоатома Петро Котін розповів, що, відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, він вирішив взяти на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС.

Адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК "Енергоатом",

– зазначив Котін.

За його словами, всі технічні питання експлуатації енергоблоків буде, як і раніше, вирішувати технічний персонал ЗАЕС за погодженням із центральним офісом компанії, а саме виконувачем обов'язків головного інженера Юрієм Чернічуком під керівництвом виконувача обов'язків першого віцепрезидента – технічного директора НАЕК "Енергоатом" Юрія Шейка. ️

"Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє – з Україною, як і завжди. Будемо й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі. Не сумнівайтесь у цьому!" – додав Котін.

Він зауважив, що кожен без винятку працівник Енергоатома неймовірно захоплюється персоналом станції та пишаються його мужністю, стійкістю, силою духу та людською гідністю.

"Попри все стоячи на захисті ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а всієї Європи. Ви – справжній скарб Енергоатома, вітчизняної енергетики, країни! ️ Вже сім місяців ви живете у такому непередбачуваному та надскладному сценарії, якого не можна було навіть уявити", – розповів президент Енергоатома.

Він додав, що працівники ЗАЕС щодня стикаються зі свавіллям російських окупантів, які прийшли вбивати українців, захоплювати нашу землю, підприємства та електростанції. Проте вони тримаються понад межі людської витривалості. Котін закликав персонал станції не робити того жахливого кроку, на якому наполягають загарбники та який перекреслить досягнення всього попереднього життя. ️

"Впевнений, що ваша мудрість не поступається вашій мужності. І ви не укладете жодних угод з окупантом, не підпишете жодних заяв та контрактів. Не робіть цього ні за яких умов та обставин! Віримо в нашу перемогу: вона неминуча! Залишилося ще трішки. Тримаймося, друзі! Все буде Україна!" – підсумував президент Енергоатома.

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Коротко про затримання окупантами гендиректора ЗАЕС

В Енергоатомі повідомили, що гендиректор ЗАЕС Ігора Мурашова 30 вересня викрали окупанти та вивезли в невідомому напрямку. У той час він їхав на своєму автомобілі в Енергодар з АЕС.

Після викрадення Мурашова МЗС України закликало МАГАТЕ, ООН та Групу Семи вжити рішучих заходів. Згодом МАГАТЕ звернулося до Росії з проханням пояснити ситуацію.

Російські загарбники відповіли, що гендиректор ЗАЕС перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Через викрадення Мурашова глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі знову вирішив поїхати у Київ та Москву. Попередній раз він був в Україні на початку вересня, коли відвідував Запорізьку АЕС.

Гроссі 3 жовтня повідомив, що Мурашова вдалося звільнити з російського полону. Він перебуває в Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у Запоріжжі

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