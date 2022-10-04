Відповідну інформацію під час брифінгу повідомив Григорій Плачков, очільник Державної інспекції ядерного регулювання (2017 – 2021). За його словами, "відомо, що перший і другий блоки заміновані".

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Окупанти допустили підриви мін на території ЗАЕС

Плачков зазначив, що передбачити дії окупантів важко, бо вони навіть допустили підриви мін на території ЗАЕС. Він підкреслив, що Росія прагне, щоб ЗАЕС працювала на потреби окупованого Криму.

Єдине, що можна спрогнозувати, вони намагаються зробити все, щоб ЗАЕС працювала на потреби Криму чи об'єднану систему Росії,

– резюмував Плачков.

Слід зазначити, що у серпні президент "Енергоатома" Петро Котін інформував, що російські військові замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Він наголошував, що відповідні дії росіян фіксували українські працівники "Енергоатома".

Російський генерал-майор Валєрій Васільєв погрожував, що на ЗАЕС "буде або випалена земля, або станція залишатиметься російською". Відтак, у Росії відкрито пригрозили, що готові підірвати ЗАЕС.

Поблизу ЗАЕС знову прогриміли вибухи

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається напруженою, хоча у вересні росіяни вивезли всю військову техніку з атомної станції. Ворожі війська зробили це на тлі приїзду на ЗАЕС місії МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі. Як тільки місія МАГАТЕ покинула атомну станцію, Росія відновила провокації.

Окупанти 30 вересня викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Мурашов опинився на волі 3 жовтня після втручання глави МАГАТЕ Гроссі.

За словами Гроссі, 2 жовтня експерти МАГАТЕ, які на ЗАЕС, повідомили, що в околицях атомної станції знову пролунали кілька вибухів. Ймовірно, вони були спричинені наземними мінами.

Повідомлялося, що вибухи не спричинили прямого впливу на системи безпеки чи безпеку ЗАЕС. Однак Гроссі висловив стурбованість повторними вибухами поблизу ЗАЕС.

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