Обстріли, які зафіксували у МАГАТЕ, відбулися 26 вересня близько 17:00 та 27 вересня о 8 ранку. Про це заявив гендиректор Рафаель Маріано Гроссі з Міжнародного агентства з атомної енергії.

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Ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною

Вибухи, які лунали два дні поспіль, ще раз підкреслили нагальну необхідність створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції. Внаслідок них поблизу ЗАЕС розбилися вікна в:

одному з турбінних залів;

машинному залі реакторного блоку № 2.

Повідомлень про пошкодження навчально-тренувального центру, конструкції станції та обладнання не надходило.

Також в МАГАТЕ підкреслили, що вибухи 27 вересня зафіксували біля каналу, який переносить воду з резервуару на станцію для її системи охолодження, що є важливим елементом ядерної безпеки.

За словами керівного персоналу ЗАЕС, причина вибухів наразі невідома та з'ясовується,

– додали експерти Агентства.

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Ці інциденти показують, що загальна ситуація залишається нестабільною і що необхідні негайні дії для зменшення ризику великої аварії на найбільшій атомній електростанції в Європі, яка зараз розташована посеред зони бойових дій.

Попередній обстріл станції

Минулого разу окупанти обстріляли ЗАЕС в ніч на 21 вересня. Однак того разу не минулося лише вибитими вікнами – було пошкоджено обладнання зв'язку в 6 енергоблоці, що призвело до аварійної ситуації.

Так, відімкнулися блоковий трансформатор та трансформатори власних потреб енергоблока. Оскільки живлення втратилося, то аварійно запустилися два дизель-генератори. Вони активувалися для того, щоб забезпечити роботу помп охолодження палива.

Росіяни продовжують вчиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ,

– наголосили тоді у компанії.

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