Обстрелы, зафиксированные в МАГАТЭ, произошли 26 сентября около 17:00 и 27 сентября в 8 утра. Об этом заявил гендиректор Рафаэль Мариано Гросси из Международного агентства по атомной энергии.

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Ситуация на ЗАЭС остается нестабильной

Раздавшиеся два дня подряд взрывы еще раз подчеркнули настоятельную необходимость создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции. В результате вблизи ЗАЭС разбились окна в:

одном из турбинных залов;

машинном зале реакторного блока №2.

Сообщений о повреждении учебно-тренировочного центра, конструкции станции и оборудования не поступало.

Также в МАГАТЭ подчеркнули, что взрывы 27 сентября зафиксировали у канала, который переносит воду из резервуара на станцию для ее системы охлаждения, являющуюся важным элементом ядерной безопасности.

По словам руководящего персонала ЗАЭС, причина взрывов пока неизвестна и выясняется,

– добавили эксперты Агентства.

Обратите внимание! Обстрелы и взрывы на площадке ЗАЭС произошли после нескольких дней тишины.

Эти инциденты показывают, что общая ситуация остается нестабильной и необходимы немедленные действия для уменьшения риска большой аварии на крупнейшей атомной электростанции в Европе, которая сейчас находится посреди зоны боевых действий.

Предварительный обстрел станции

В прошлый раз кафиры обстреляли ЗАЭС в ночь на 21 сентября . Однако в тот раз не обошлось только выбитыми окнами – было повреждено оборудование связи в 6 энергоблоке, что привело к аварийной ситуации.

Так, отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Поскольку питание потерялось, то аварийно запустились два дизель-генератора. Они активировались для того, чтобы обеспечить работу помп охлаждения топлива.

Россияне продолжают совершать акты ядерного терроризма на атомных станциях Украины. Их не останавливает даже присутствие на площадке Запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ,

– отметили тогда в компании.

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