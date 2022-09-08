Об этом во время брифинга рассказал исполняющий обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования, главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков, сообщает 24 канал. В то же время Кабмин предлагает направить на ЗАЭС еще одну миссию для демилитаризации.

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Украина рассматривает возможность остановки ЗАЭС

Кориков рассказал, что рассматривается вариант остановки Запорожской АЭС.

Если возникнут соответствующие условия, требующие остановки, энергоблок №6 будет остановлен,

– заметил инспектор.

По его словам, последующее ухудшение ситуации без питания ЗАЭС от внешнего источника приведет к тому, что Украина вынуждена будет эксплуатировать резервные дизельные станции, чтобы обеспечить током системы безопасности. В общем, для нужд станции необходимо 4 цистерны дизтоплива в сутки. Такой объем очень проблематично завозить на атомную станцию через линию столкновения.

"Мы можем потенциально попасть в ситуацию, когда закончится дизель, и это может привести к аварии с повреждением активной зоны реактора и выбросом радиоактивных продуктов в окружающую среду. Это будет иметь не только последствия для территории Украины, но и трансграничные последствия", – добавил Кориков.

По его словам, в результате вражеских обстрелов получили повреждения:

все 4 линии выдачи мощности ЗАЭС,

линии связи станции с тепловой электростанцией,

линии выдачи мощности тепловой электростанции

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Остановка ЗАЭС не является приоритетным сценарием

В Госатомрегулировании объяснили заявление Корикова. Там отметили, что информация о том, что Украина якобы рассматривает вариант остановки всех энергоблоков ЗАЭС, некорректна.

Госатомрегулирование изучает все возможные варианты и конфигурацию работы энергоблоков ЗАЭС. Среди многих из них есть и предусматривающий полную остановку энергоблоков,

– говорится в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что эти слова не следует понимать как то, что остановка всех реакторов ЗАЭС является приоритетным и главным сценарием действий, возможных в ближайшее время.

"Госатомрегулирование изучает все потенциальные варианты, однако, очевидно, не все они будут применены. То есть, полная остановка энергоблоков ЗАЭС в оккупации, условиях военных действий с опасностью фактически потерять электропитание собственных потребностей станции, не является приоритетным вариантом, как это трактуют СМИ", – подытожили в Госатомрегулировании.

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Кабмин приглашает на ЗАЭС еще одну миссию

Во время заседания Кабинета министров 7 сентября премьер Денис Шмыгаль рассказал, что с европейским и немецким руководством обсудили необходимость демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

К сожалению, визит МАГАТЭ не принес в этом направлении ощутимых результатов,

– добавил глава правительства.

Поэтому Кабмин предлагает создать Международную миссию с участием ЕС, ООН и других организаций. Она должна поспособствовать выведению российских войск с территории ЗАЭС и 30-километровой территории вокруг станции, что будет способствовать ее безопасному функционированию.

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