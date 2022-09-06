Миссия МАГАТЭ, побывавшая на Запорожской атомной станции, представила документальный отчет своей работы. В ходе своего обращения 6 сентября президент Владимир Зеленский прокомментировал отчет организации, сообщает 24 канал.

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Зеленский об отчете миссии МАГАТЭ

МАГАТЭ признала, что на территории АЭС присутствует российская военная техника. Также они рассказали о давлении на наших атомщиков и есть "четкие ссылки на российскую военную оккупацию". Зеленский отметил, что "это хорошо", однако у него есть вопросы по "зоне защиты" вокруг ЗАЭС.

Что касается предложения генерального директора МАГАТЭ Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань радиационной катастрофы, – то мы можем поддержать такую демилитаризованную зону защиты,

– сказал президент.

МАГАТЭ должны заставить россию демилитаризовать станцию

Зеленский убежден, что современные международные организации "требуют гораздо более широкого мандата для своих действий". Он отметил, что мир должен иметь рычаги влияния на действия государства-террориста.

Я считаю, что мир не просто заслуживает, а нуждается в том, чтобы представители МАГАТЭ принудили россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украине. Если россия поставила мир на грань радиационной катастрофы, значит, у мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить россию в условия, когда государство-террорист будет вынуждено прекратить террор,

– подчеркнул он.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике отчет МАГАТЭ за то, что там нет данных о безопасности персонала и военных преступлениях россиян, таких как похищение и пытки работников.

Не нравится отчет МАГАТЭ и советнику главы ОП Михаилу Подоляку. Он не понимает, зачем нужно было ехать на станцию, чтобы потом делать банальные заявления.

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