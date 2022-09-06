Місія МАГАТЕ, яка побувала на Запорізькій атомній станції, представила документальний звіт своєї роботи. Під час свого звернення 6 вересня президент Володимир Зеленський прокоментував звіт організації, повідомляє 24 канал.

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Зеленський про звіт місії МАГАТЕ

МАГАТЕ визнала, що на території АЕС присутня російська військова техніка. Також вони розповіли про тиск на наших атомників і є "чіткі посилання на російську військову окупацію". Зеленський зауважив, що "це добре", проте у нього є питання щодо "зони захисту" навколо ЗАЕС.

Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту,

– сказав президент.

МАГАТЕ повинні змусити росію демілітаризувати станцію

Зеленський переконаний, що сучасні міжнародні організації "потребують значно ширшого мандату на свої дії". Він наголосив на тому, що світ повинен мати важелі впливу на дії держави-терориста.

Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні. Якщо росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор,

– наголосив він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував звіт МАГАТЕ за те, що там немає даних про безпеку персоналу та воєнні злочини росіян, такі як викрадення та катування працівників.

Не подобається звіт МАГАТЕ й раднику глави ОП Михайлу Подоляку. Він не розуміє, для чого треба було їхати на станцію, щоб потім робити банальні заяви.

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