Європа має бути недоступною для росіян

Він зауважив, що це – суттєвий крок у візовому питанні щодо громадян країни-агресорки, хоч і ще не повний "візовий бан". За словами українського лідера, таке рішення Єврокомісії вже демонструє росіянам, що вони несуть певну моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи, повідомляє 24 канал.

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Зеленський наголосив, що зараз така ситуація, коли не можна мовчати, і не можна не протидіяти терору. Тож він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян росії.

Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто в себе вдома, в росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них,

– сказав президент.

Він підкреслив, що не можна спокійно сприймати, що російські пропагандисти досі мають змогу перебувати у європейських країнах та щоденно брехати в репортажах і включеннях з європейських столиць. Адже принижувати Європу, перебуваючи там, – це абсурд, який треба негайно припинити.

Візові обмеження – питання безпеки для європейців

Також Зеленський зауважив, що обмеження можливості перебування у Європі для росіян – це питання не лише моралі, а й елементарної безпеки, оскільки росія вже неодноразово спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів.

На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує, – підсумував він.

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Що відомо про рішення Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що громадянам росії можуть обмежити в'їзд до країн ЄС. Єврокомісія пропонує не лише повністю призупинити дію угоди про спрощений візовий режим з росією, а й не визнавати російські паспорти, видані на тимчасово окупованих територіях України.

Рішення має підтримати Європейська Рада. Це може статися вже 12 вересня.