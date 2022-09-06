Відповідну інформацію президент України сказав під час вечірнього звернення 6 вересня. Володимир Зеленський також пояснив, що зараз така ситуація, коли не можна мовчати, не можна не протидіяти терору.

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Не місце для прогулянок вбивць, – Зеленський про візові обмеження ЄС для росіян

Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто в себе вдома, в росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них,

– сказав президент.

Володимир Зеленський пригадав, що не можна спокійно сприймати, що російські пропагандисти мають можливість щоденно брехати в репортажах і включеннях з європейських столиць про ту ж Європу.

Президент України подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян росії.

Володимир Зеленський пригадав, що це ще й питання безпеки: росія скеровувала кілерів у Європу. Зокрема, на шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії.

"Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує", – запевнив президент.

МАГАТЕ відзвітувало після місії на ЗАЕС

У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС, акцентований тиск на наших атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію. Це добре,

– сказав Зеленський.

Додав, що стосовно пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту. Зокрема, що саме може бути захистом.

"Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту", – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що:

світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні;

якщо росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор.

Зеленський подякував бійцям за захист держави

Тільки за першу половину сьогоднішньої доби (мовиться про 6 вересня – 24 канал) вдалося збити 5 з 6 російських ракет Х-101. Це дорога втрата для росії – і це порятунок багатьох українських життів,

– сказав Зеленський.

Зауважив, що 4 з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування "Південь". Також подякував воїнам 79-ї десантно-штурмової бригади, яка на донецькому напрямку героїчно стримує ворога.

Володимир Зеленський зауважив, що у нас триває жорстке протистояння майже по всій лінії фронту – це 1300 кілометрів активних бойових дій.

І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші – ніби забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках – абсолютні молодці, абсолютні герої,

– запевнив Володимир Зеленський.

Сказав, що у нас абсолютні герої і на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на Півдні, і у прикордонних районах Півночі та Сходу країни.

"Захист всієї держави потребує однаково щирої та серйозної уваги", – сказав президент.

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