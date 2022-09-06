Соответствующую информацию президент сказал во время вечернего обращения 6 сентября. Владимир Зеленский также сказал, что сейчас такая ситуация, когда нельзя молчать, нельзя противодействовать террору.

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Не место для прогулок убийц, – Зеленский о визовых ограничениях ЕС для россиян

Совершенно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или шопинга те, кто у себя дома, в россии, не только поддерживает раскол и издевательство над Европой, но и работает на них,

– сказал президент.

Владимир Зеленский вспомнил, что нельзя спокойно воспринимать, что у российских пропагандистов есть возможность ежедневно врать в репортажах и включениях из европейских столиц о той же Европе.

Президент Украины поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех европейских лидеров, которые поддерживают визовые ограничения для граждан россии.

Владимир Зеленский вспомнил, что это еще и вопрос безопасности: россия направляла киллеров в Европу. В частности, на шпиль в Солсбери, немецкие улицы и склады с оружием в Чехии.

"Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает", – заверил президент.

МАГАТЭ отчиталось после миссии на ЗАЭС

В отчете отмечается присутствие российской военной техники на территории АЭС, акцентированное давление на наших атомщиков и четкие ссылки на российскую военную оккупацию. Это хорошо,

– сказал Зеленский.

Добавил, что относительно предложения генерального директора МАГАТЭ Гросси создать зону защиты на станции, нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента. В частности, что может быть защитой.

"Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию ​​на грань радиационной катастрофы, – то мы можем поддержать такую ​​демилитаризованную зону защиты", – сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что:

мир не просто заслуживает, а требует того, чтобы представители МАГАТЭ принудили россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украине;

если россия поставила мир на грань радиационной катастрофы, значит, у мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить россию в условия, когда государство-террорист будет вынуждено прекратить террор.

Зеленский поблагодарил бойцов за защиту государства

Только за первую половину сегодняшних суток (говорится о 6 сентября – 24 канал) удалось сбить 5 из 6 российских ракет Х-101. Это дорогая потеря для россии – и это спасение многих украинских жизней.

– сказал Зеленский.

Заметил, что 4 из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования "Юг". Также поблагодарил воинов 79-й десантно-штурмовой бригады, которая на донецком направлении героически сдерживает врага.

Владимир Зеленский заметил, что у нас продолжается жесткое противостояние почти по всей линии фронта – это 1300 километров активных боевых действий.

И это просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень многое, а о других – будто забывают. Хотя наши воины во многих направлениях – абсолютные молодцы, абсолютные герои,

– заверил Владимир Зеленский.

Сказал, что у нас абсолютные герои и на Донбассе, и Харьковщине, и в Запорожской области, и на Юге, и в приграничных районах Севера и Востока страны.

"Защита всего государства нуждается в одинаково искреннем и серьезном внимании", – сказал президент.

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