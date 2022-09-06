Военные рассказали главе государства о ситуации вдоль всей линии фронта. На заседании присутствовали представители и руководители разных силовых ведомств.

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Они рассказали, что силы обороны успешно уничтожают ракеты, базы, штабы и логистические маршруты врага. Идет активная контрбатарейная борьба, чтобы подавить силы русских захватчиков.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что наши защитники ликвидировали уже более 50 тысяч захватчиков. Ответственность за истребление россиy несет руководство государства-агрессорf, ведь именно оно отправляет своих граждан на захватническую войну.

Кто был на встрече

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

министр обороны Алексей Резников,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала,

командующий Нацгвардией Юрий Лебедь,

начальник разведки Кирилл Буданов,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец,

командующий Сухопутными войсками Александр Сырский,

командующие оперативными направлениями.

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В течение 5 сентября ВСУ успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцевj, Шахты Бутовка и Спартака.

Наша авиация нанесла по врагу более 30 ударов. В результате удалось уничтожить несколько взводных опорных пунктов, около пяти позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийскую батарею россиян.

В центре временно оккупированного Бердянска прогремел мощный взрыв возле захвативших россияне административных зданий. По данным СМИ, взорвали автомобиль "коменданта" города артема бардина. Сейчас марионетка кремля находится в тяжелом состоянии в больнице.

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