Президент Владимир Зеленский обсудил агрессию россии со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он также поблагодарил американцев за помощь Украине.

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Что сказал Зеленский

Украинский лидер выразил благодарность Конгрессу и американскому народу за мощную поддержку в борьбе с агрессией россии. Зеленский отметил, что важно усиливать давление на государство-террориста для достижения мира и приближения общей победы.

Новая финансовая поддержка от США

Президент США Джо Байден планирует запросить экстренное финансирование в размере 11,7 миллиарда долларов. Средства будут направлены на оказание военной и финансовой помощи для поддержки Украины.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал одному из либеральных российских телеканалов, на что пойдут эти средства. Почти 12 миллиардов будут направлены на оказание военной и финансовой помощи для поддержки Украины.

По словам Кирби, часть этих средств позволит продолжить помощь в сфере безопасности, которую уже предоставляют Украине до конца этого календарного года.

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