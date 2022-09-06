Взрыв произошел в центре Бердянска

О взрывах в оккупированном Бердянске сообщают местные в социальных сетях. В частности, люди публикуют фото "хлопка" и пишут, что взрыв произошел в центре города.

Кстати В оккупированном Бердянске ночью слышали взрывы: "хлопок" на штабе оккупантов

В частности, речь идет о том, что взрыв прогремел рядом с захватившими россияне административными зданиями. Точной информации, где произошел взрыв – пока нет.

В соцсетях публикуют фото после взрывов, на которых виден серый дым. Местные ресурсы отмечают, что информации о разминировании порта в чатах оккупантов не было. Поэтому версию, что взрывы повлекло за собой разминирование – отвергают.

Взрыв в Бердянске / Фото РИА "Мелитополь"

Бердянск после "хлопка" / Фото РИА "Мелитополь"

В центре Бердянска, вероятно, стрельба

Местные ресурсы сообщают, что по состоянию на 14:45 в центре Бердянска продолжаются взрывы и стрельба.

Сообщается, что в центр города поехали скорые и представители оккупационной полиции.

В сети уже появилось и видео с оккупированного Бердянска. На нем ясно видно, как в небо активно вздымается серый дым, словно от пожара.

"Хлопок" в Бердянске: видео

В Бердянске могли взорвать авто "коменданта" города

Активист Сергей Стерненко написал в телеграме, что в эфире российских пропагандистов коллаборант владимир рогов сообщил, что в Бердянске был взорван автомобиль так называемого "коменданта" города.

Российские СМИ пишут, что взрыв произошел у здания "Военно-гражданской администрации". Там взорвали автомобиль так называемого "коменданта города" артема бардина.

Сообщается, что в результате подрыва бардина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

В Бердянске подорвали артема бардина / Фото с телеграма РИА "Мелитополь"

В Бердянске взорвали коллаборанта колесникова

26 августа появилась информация, что во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль с "заместителем руководителя местного ГАИ". Речь идет о коллаборанте александре колесникове, которого после взрыва госпитализировали.

В тот же день российские СМИ сообщили, что коллаборант александр колесников погиб. Также информацию подтвердили ряд украинских ресурсов и телеграм-каналов.

После подрыва колесника у остальных коллаборантов началась паника и среди предателей распространяются панические настроения. Кроме того, местные жители рассказали, что после взрыва автомобиля гауляйтера в Бердянске начались тотальные проверки всех мужчин.

Вас это может заинтересовать – украинская разведка разгромила базу фсб в Запорожье: смотрите видео