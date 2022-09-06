Вибух стався у центрі Бердянська
Про вибухи в окупованому Бердянську повідомляють місцеві у соціальних мережах. Зокрема, люди публікують фото "бавовни" та пишуть, що вибух стався у центрі міста.
До речі В окупованому Бердянську вночі чули вибухи: "бавовна" на штабі окупантів
Зокрема, йдеться про те, що вибух прогримів поряд з адміністративними будівлями, які захопили росіяни. Точної інформації, де саме стався вибух – наразі немає.
У соцмережах публікують фото після вибухів, на яких видно сірий дим. Місцеві ресурси зазначають, що інформації про розмінування порту в чатах окупантів не було. Тому версію, що вибухи спричинило розмінування – відкидають.
Вибух в Бердянську / Фото РІА "Мелитополь"
Бердянськ після "бавовни" / Фото РІА "Мелитополь"
У центрі Бердянська, ймовірно, стрілянина
Місцеві ресурси повідомляють, що станом на 14:45 у центрі Бердянська продовжуються вибухи та стрілянина.
Повідомляється, що до центру міста поїхали швидкі та представники окупаційної поліції.
У мережі вже з'явилося і відео з окупованого Бердянська. На ньому чітко видно, як у небо активно здіймається сірий дим, ніби від пожежі.
"Бавовна" у Бердянську: відео
У Бердянську могли підірвати авто "коменданта" міста
Активіст Сергій Стерненко написав у телеграмі, що в ефірі російських пропагандистів колаборант володимир рогов повідомив, що в Бердянську було підірвано автомобіль так званого "коменданта" міста.
Російські ЗМІ пишуть, що вибух стався біля будівлі "Військово-громадянської адміністрації". Там підірвали автомобіль так званого "коменданта міста" артема бардіна.
Повідомляється, що внаслідок підриву бардіна у важкому стані госпіталізовано до лікарні.
У Бердянську підірвали артема бардіна / Фото з телеграму РІА "Мелитополь"
У Бердянську підірвали колаборанта колєснікова
- 26 серпня з'явилася інформація, що в тимчасово окупованому Бердянську вибухнуло авто із "заступником керівника місцевого ДАІ". Йдеться про колаборанта олександра колєснікова, якого після вибуху госпіталізували.
- Та того ж дня російські ЗМІ повідомили, що колаборант олександр колєсніков загинув. Також інформацію підтвердила низка українських ресурсів та телеграм-каналів.
- Після підриву колєснікова в решти колаборантів почалася паніка й серед зрадників ширяться панічні настрої. Окрім того, місцеві жителі розповіли, що після підриву автомобіля гауляйтера в Бердянську розпочались тотальні перевірки усіх чоловіків.
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