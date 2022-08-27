Після інциденту гауляйтера госпіталізували. Згодом з'явилося повідомлення, що він не вижив.

До теми В окупованому Бердянську підірвали авто із заступником керівника місцевого ДАІ, – ЗМІ

Колаборанти панікують після підриву авто колєснікова

Вибух в автівці колєснікова трапився в провулку Матросова біля ДОЦ "Дзержинець". Внаслідок цього в автомобілі повилітали вікна, але пожежа не розпочалася.

Колаборанта доставили з осколковими пораненнями до міської клінічної лікарні, проте потім пропагандистські ЗМІ повідомили про його смерть.

Місцеві жителі розповіли, що після підриву автомобіля гауляйтера в Бердянську розпочались тотальні перевірки усіх чоловіків. ️Окрім цього, серед колаборантів ширяться панічні настрої.

Відповідальність за вибух вже взяли на себе місцеві партизани, які неодноразово попереджали зрадників України про неминучу відповідальність.

Цікаво! Ще рік тому колєсніков працював патрульним у поліції Бердянська.

Колаборанти панікують і в інших тимчасово окупованих містах

Зрадники країни, ймовірно, розуміють, що на них чекає лише один варіант розвитку подій, тому перестраховуються. Зокрема, на Херсонщині вони ще з початку серпня ходять з охороною.

Однак це їм особливо не допомагає від вибухів. До прикладу, в Михайлівці на Запоріжжі підірвали місцевого гауляйтера івана сушка. Спершу окупанти заявляли, що він начебто перебуває у реанімації, але згодом таки підтвердили його смерть.

Своєю чергою, в Маріуполі 20 серпня стався замах на гауляйтера костянтина іващенка.

Зауважте, що за словами депутата обласної ради Сергія Хланя, окупаційну адміністрацію на Херсонщині очолили російські ефесбешники. Функції місцевих колаборантів зведені до символічних.

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