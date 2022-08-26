Ймовірно, відпрацювали партизани

Повідомляють, що поранення отримав колаборант олександр колєсніков, більше деталей про його стан наразі немає. Однак, сміливо можна припустити, що підрив авто справа рук партизанів.

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Підрив колаборанта у Бердянську. Працюють партизани. За попередніми даними, постраждав гауляйтер із місцевого ДАІ олександр колєсніков (заступник начальника). Він госпіталізований із осколковими пораненнями,

– йдеться у повідомленні місцевих телеграм-каналів.



Від вибуху в авто вибило вікна / Фото місцеві телеграм-канали



Транспортний засіб не загорівся / Фото місцеві телеграм-канали

окупанти намагалися врятувати свого колаборанта

В окупаційній міськраді теж заявили, що колєсніков постраждав внаслідок підриву авто. Кажуть, що йому надають медичну допомогу.

Він доставлений до міської клінічної лікарні з осколковими поранення, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Деталі події уточнюються,

– повідомили в так званій "адміністрації".

колєсніков загинув

Однак, уже за півгодини часу після повідомлення про госпіталізацію, окупанти повідомили про смерть колєснікова. Отриманні травми все ж виявились не сумісні з життям. Там звинуватили у підриві авто ЗСУ.

Внаслідок теракту, організованого ЗСУ біля центру для біженців у Бердянську, від осколкового поранення загинув заступник начальника автоінспекції Бердянська олександр колесников,

– йдеться у повідомленні російських окупантів.

Зауважимо, що ще рік тому колєсніков був звичайним патрульним у поліції Бердянська.

Колаборанти уже бояться виходити на вулицю: трапитись може різне

Так, кілька днів тому у Михайлівці на Запоріжжі підірвали місцевого гауляйтера івана сушка. Спершу окупанти заявляли, що він начебто перебуває у реанімації, а згодом таки визнали: сушко – помер.

А 20 серпня у Маріуполі стався замах на гауляйтера костянтина іващенка. Окупантів попереджають, що це – лише початок.

На Херсонщині колаборанти ще з початку серпня ходять з охороною – бояться та готуються до втечі.

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