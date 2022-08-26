Вероятно, отработали партизаны

Сообщают, что ранения получил коллаборант Александр Колесников, больше деталей о его состоянии пока нет. Однако смело можно предположить, что подрыв авто дело рук партизан.

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Подрыв коллаборанта в Бердянске. Работают партизаны. По предварительным данным, пострадал гауляйтер из местного ГАИ Александр Колесников (заместитель начальника). Он госпитализирован с осколочными ранениями,

– говорится в сообщении местных телеграм-каналов.

От взрыва в авто выбило окна / Фото местные телеграм-каналы

Транспортное средство не загорелось / Фото местные телеграм-каналы

оккупанты пытались спасти своего коллаборанта

В оккупационном горсовете тоже заявили, что колесников пострадал в результате подрыва авто. Говорят, что ему оказывают медицинскую помощь.

Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Детали происшествия уточняются,

– сообщили в так называемой "администрации".

колесников погиб

Однако, уже через полчаса после сообщения о госпитализации, оккупанты сообщили о смерти колесника. Полученные травмы все же оказались несовместимы с жизнью. Там обвинили в подрыве авто ВСУ.

В результате теракта, организованного ВСУ возле центра для беженцев в Бердянске, от осколочного ранения погиб заместитель начальника автоинспекции Бердянска Александр колесников,

– говорится в сообщении российских оккупантов.

Заметим, что год назад колесников был обычным патрульным в полиции Бердянска.

Коллаборанты уже боятся выходить на улицу: случиться может разное

Так, несколько дней назад в Михайловке в Запорожье взорвали местного гауляйтера ивана сушко. Сначала оккупанты заявляли, что он якобы находится в реанимации, а потом признали: сушко – умер.

А 20 августа в Мариуполе произошло покушение на гауляйтера константина иващенко. Оккупантов предупреждают, что это только начало.

В Херсонской области коллаборанты еще с начала августа ходят с охраной – боятся и готовятся к бегству.

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