Гауляйтеры напуганы

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телемарафона рассказал, что на настроения оккупантов влияют новости о смерти других коллаборантов, как вот убийство гауляйтера Новой Каховки – Виталия Гура.

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Запал гауляйтеров стихает. Например, в Каховке наркоман Паша Филипчук, которого россияне "назначили" руководить районом, больше не ведет прием людей,

– рассказал Сергей Хлань.

Поэтому, оккупант передвигается в кортежах охраны из дома на работу и обратно.

Филипчук уже готовит пути побега

Кроме того, Филипчук якобы отправил свою мать, помогавшую воровать у общины, в Грузию – хотят открыть ресторан.

Готовят пути бегства. Неужели они верят, что мы их не найдем? Пусть хоть куда уезжают, жить на кровавые деньги предатели не будут,

– подчеркнул Хлань.

Что известно о гауляйтере Филипчуке

Филипчук за несколько дней до нападения на Украину вернулся в Каховку из российского города Сочи. По возвращении он занялся выдачей продуктовых пайков от россиян.

До 2020 года Филипчук был депутатом облсовета от оппозиционного блока, являлся председателем бюджетной комиссии.

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