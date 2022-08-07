Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань раскрыл детали о смерти гауляйтера Новой Каховки. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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Его расстреляли из пистолета. Уже и оккупанты пишут о "покушении украинских экстремистов",

– сказал Хлань.

А уже по дороге в больницу во временно оккупированном Крыму, куда его срочно везли, гауляйтер отправился на массовый концерт Кобзона.

Кстати, это уже второй коллаборант из Новой Каховки туда отправился. Полицейский, который работал с оккупационными властями и был заместителем начальника полиции города, стал заместителем гауляйтера Каховки. Он также понес свою ответственность от движения сопротивления.

"Они постоянно говорят, что каждый коллаборант обязательно будет отвечать. Каждого видят и за каждым придут. Судьба всех коллаборантов и предателей будет именно такой", – передал "послание" Хлань.

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На одного из гауляйтеров Новой Каховки 6 августа совершили покушение.

СМИ оккупантов сообщали, что в гауляйтера могли стрелять из пистолета Макарова. А само покушение совершили в его же доме.

До этого стало известно, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме. Его уже вывезли в москву.

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