Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает 24 канал . По его словам, контрнаступление на Юге – неизбежно.

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Захватчики заменяли коммуникации в Херсоне

Юсов отметил, что разведка получила информацию о том, что во временно оккупированном Херсоне россияне заминировали жизненно важные коммуникации, в частности, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Это такая стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне перед неизбежным контрнаступлением украинских сил на Юге,

– добавил представитель прессслужбы ГУР.

Он подчеркнул, что, несомненно, такая стратегия кафиров не сработает.

Заметьте, что ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне уже рассматривают план побега из города. Однако они все еще продолжают прикрываться мирными жителями.

"Мы поддержим бегство, этот "жест доброй воли", но наши ВСУ знают, что с этим жестом делать", – заметил городской голова.

По его словам, захватчики также угрожают взорвать инфраструктуру Мелитополя во время контрнаступления ВСУ.

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