Наши героические воины делают все возможное для того, чтобы выгнать российских оккупантов из наших городов и сел. Ресурсы врага благодаря безумно искусным ударам по складам и логистическим узлам иссякают, поэтому до него начало доходить, что долго удерживать свои позиции он не сможет.

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План побега из Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о том, что российские оккупанты уже рассматривают план побега из города. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Вместе с тем, они продолжают прикрываться мирными жителями и даже угрожать уничтожением города.

Мы поддержим бегство, этот "жест доброй воли", но наши ВСУ знают, что с этим жестом делать. Оккупанты уже вслух угрожают, что если им придется уходить из нашего города, то они подорвут всю инфраструктуру,

– рассказал Федоров.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе россияне собрались проводить так называемый "референдум" и с его помощью аннексировать территории. Всех жителей, которые будут противиться и откажутся участвовать в преступлении, они угрожают принудительно депортировать.

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