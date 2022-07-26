На 153 день войны российские оккупанты, несмотря на бешеные потери, решили продолжить попытки сдвинуть свои позиции. Результат этой затеи ожидаемый – новые потери российской армии.

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ВСУ отразили атаки врага и нанесли ему новые потери

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, по многим направлениям российские оккупанты пытались осуществлять наступательные действия и разведку боем. Во всех случаях россиянам для спасения пришлось спасаться бегством.

В частности, на Харьковском направлении враг попытался раскрыть построение обороны наших войск возле населенного пункта Чеполь. Группу россиян, выполнявшую задачи, герои ВСУ обезвредили.

Неудачной была и попытка оккупантов продвинуться в районе Богородичного на Славянском направлении. После потерь в бою россияне сбежали. Попытка россиян вести разведку в районе тоже потерпела фиаско.

Также воины ВСУ справились со штурмами россиян у Берестового, Соледара и Семигорья, бои у Покровского продолжаются. Безумный отпор оккупанты получили также в районах Благодатного и Павловки.

В Генштабе сообщили, что из-за безумных потерь и проблем с набором новых кадров российская армия начала надеяться на наемников из Средней Азии.

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