Наші героїчні воїни роблять усе можливе для того, щоб вигнати російських окупантів з наших міст та сіл. Ресурси ворога завдяки шалено майстерним ударам по складах та логістичних вузлах вичерпуються, тому до нього почало доходити, що довго втримувати свої позиції він не зможе.

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План втечі з Мелітополя

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про те, що російські окупанти вже розглядають план втечі з міста. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Разом з тим вони продовжують прикриватися мирними мешканцями та навіть погрожувати знищенням міста.

Ми підтримаємо втечу, цей "жест доброї волі", але наші ЗСУ знають, що з цим жестом робити. Окупанти вже вголос погрожують, що якщо їм доведеться йти з нашого міста, то вони підірвуть всю інфраструктуру,

– розповів Федоров.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни зібралися проводити так званий "референдум" та з його допомогою анексувати території. Усіх мешканців, які будуть чинити спротив та відмовляться брати участь у злочині, вони погрожують примусово депортувати.

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