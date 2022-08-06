Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє 24 канал. За його словами, контрнаступ на Півдні – неминучий.
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Загарбники замінували комунікації в Херсоні
Юсов зауважив, що розвідка отримала інформацію про те, що в тимчасово окупованому Херсоні росіяни замінували життєво важливі комунікації, зокрема газопостачання, електропостачання і водопостачання.
Це така стратегія терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни перед неминучим контрнаступом українських сил на Півдні,
– додав представник пресслужби ГУР.
Він наголосив, що, безсумнівно, така стратегія окупантів не спрацює.
Зауважте, що раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни вже розглядають план втечі з міста. Однак вони досі продовжують прикриватися мирними жителями.
"Ми підтримаємо втечу, цей "жест доброї волі", але наші ЗСУ знають, що з цим жестом робити", – зауважив міський голова.
За його словами, загарбники також погрожують підірвати інфраструктуру Мелітополя під час контрнаступу ЗСУ.
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