сальдо був так званим "головою" обласної адміністрації тимчасово окупованої Херсонщини. Після того, як його, ймовірно, ввели в кому, виконувачем обов'язків гауляйтера призначили сєргєя єлісєєва.

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Чому кремль замінив сальдо на ефесбешника

В Інституті вивчення війни розповіли, що кремль продовжує замінювати українських колаборантів в окупаційних адміністраціях російськими чиновниками. Ймовірно, це потрібно для того, щоб підготуватися до офіційного російського управління анексованими територіями.

Зокрема, 4 серпня окупаційна влада змінила так званого "голову" військово-цивільної адміністрації Херсонської області владіміра сальдо на заступника голови Калінінградської області сєргєя єлісєєва, який у 1993 – 2005 роках був співробітником фсб.

Водночас сальдо заявив, що покидає свою посаду через потребу в лікуванні після консультацій з колегами та лікарями. За інформацією російських джерел, гауляйтер страждав від певної форми нервового виснаження після ускладнень від COVID-19.

Проте російське видання BAZA та різні українські партизанські джерела припустили, що колаборанта насправді отруїли, після чого його змушені були ввести в медикаментозну кому.

Своєю чергою, український партизанський канал "Залізна паляниця" повідомив, що "доля зрадників вирішена наперед" – або партизани їх уб'ють, або росіяни їх отруять.

Зауважте! Про те, що сальдо потрапив у лікарню повідомляли ще в липні. Депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що колаборант має онкозахворювання, тому він потребує планової операції.

Арестович розповів, що сальдо отруївся несвіжим алкоголем

Позаштатний радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що, за інформацією з перевірених джерел, колаборант отруївся несвіжим алкоголем.

Йому дійсно дуже погано. Люди, які вважають себе партизанами, цим практично в прямому ефірі передали "великий привіт" усім жителям Херсону,

– зазначив Арестович.

Він підсумував, що "нагорода знайшла свого героя".

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