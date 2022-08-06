сальдо было так называемым "председателем" областной администрации временно оккупированной Херсонщины. После того как его, вероятно, ввели в кому, исполняющим обязанности гауляйтера назначили сергея елисеева.

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Почему кремль заменил сальдо на эфесбешника

В Институте изучения войны рассказали, что кремль продолжает заменять украинских коллаборантов в оккупационных администрациях российскими чиновниками. Вероятно, это нужно для того, чтобы подготовиться к официальному российскому управлению аннексированными территориями.

В частности, 4 августа оккупационные власти сменили так называемого "председателя" военно-гражданской администрации Херсонской области владимира сальдо на заместителя председателя Калининградской области сергея елисеева, который в 1993 – 2005 годах был сотрудником фсб.

В то же время сальдо заявил, что покидает свой пост из-за необходимости лечения после консультаций с коллегами и врачами. По информации российских источников, гауляйтер страдал определенной формой нервного истощения после осложнений от COVID-19.

Однако российское издание BAZA и различные украинские партизанские источники предположили, что коллаборанта в действительности отравили, после чего его вынуждены были ввести в медикаментозную кому.

В свою очередь, украинский партизанский канал "Залізна паляниця" сообщил, что "судьба предателей предрешена" – либо партизаны их убьют, либо россияне их отравят.

Примите во внимание! О том, что сальдо попал в больницу, сообщали еще в июле. Депутат Херсонского областного совета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал, что у коллаборанта онкозаболевание, поэтому он нуждается в плановой операции.

Арестович рассказал, что сальдо отравился несвежим алкоголем

Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что, по информации из проверенных источников, коллаборант отравился несвежим алкоголем.

Ему действительно очень плохо. Люди, считающие себя партизанами, этим практически в прямом эфире передали "большой привет" всем жителям Херсона,

– отметил Арестович.

Он подытожил, что "награда нашла своего героя".

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