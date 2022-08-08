Гауляйтери налякані

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телемарафону розповів, що на настрої окупантів впливають новини про смерть інших колаборантів, як от вбивство гауляйтера Нової Каховки – Віталія Гура.

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Запал гауляйтерів стихає. Наприклад, у Каховці наркоман Паша Філіпчук, якого росіяни "призначили" керувати районом, більше не веде прийом людей,

– розповів Сергій Хлань.

Тож, окупант пересувається в кортежах охорони з дому на роботу й назад.

Філіпчук уже готує шляхи втечі

Крім того, Філіпчук нібито відправив свою матір, яка допомагала красти у громади, у Грузію – хочуть відкрити ресторан.

Готують шляхи втечі. Невже вони ще вірять, що ми їх не знайдемо? Хай хоч куди виїжджають, жити на криваві гроші зрадники не будуть,

– наголосив Хлань.

Що відомо про гауляйтера Філіпчука

Філіпчук за кілька днів до нападу на Україну повернувся до Каховки з російського міста Сочі. Після повернення він зайнявся видачею продуктових пайків від росіян.

До 2020 року Філіпчук був депутатом облради від опозиційного блоку, був головою бюджетної комісії.

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