В телеграм-каналах пишут о работе ПВО оккупантов. Однако официальной информации о возможных попаданиях пока нет, передает 24 канал.

Читайте также Движение полностью остановлено: в ВСУ рассказали, как россияне ищут альтернативу мостам через Днепр

Сообщения о взрывах в Херсоне появились в 13:41. Впоследствии в сети обнародовали кадры, как в районе моста поднялось огромное облако дыма.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань тоже подтвердил прилеты возле Чернобаевки и моста. Он подчеркнул, что для оккупантов не будет ни дня покоя.

Облако дыма возле Антоновского моста / Фото из телеграм-каналов:

Предыдущие удары по Антоновскому мосту

О "прилете" возле моста сообщали 26 августа. Кроме того, 25 августа там также прогремели взрывы, после которых начался пожар. В ОК "Юг" подтвердили, что защитники еще раз ударили по переправе.

Еще один удар был 22 августа. Тогда мост уже стало труднее использовать для переправы на другой берег Днепра.

В ОК "Юг" отмечали, что оккупанты не смогут использовать мост для транспортировки тяжелой техники. В то же время захватчики не оставляют попыток информационно поддерживать свой имидж, поэтому запускают мостами легковые автомобили, чтобы делать вид, будто движение не останавливали.

Смотрите также – Хлань рассказал, что Антоновский мост развалился от удара: видео