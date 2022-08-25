Более того, россияне даже не берутся за ремонт моста, чем регулярно "запугивали" наших военных.

К теме Колонну подловили, когда она ехала по Антоновскому мосту – активист рассказал о состоянии моста

Что известно об ударе по Антоновскому мосту

Сегодня в 5 утра в районе Антоновского моста раздались взрывы, начался пожар. В ОК "Юг" подтвердили, что нанесли по нему очередной удар.

Состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов. Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост.

– заявили в командовании.

оккупанты стягивают под мост баржи

Известно, что во временно оккупированном Херсоне российские военные стягивают под Антоновский мост баржи . Их ставят в одну линию, чтобы соорудить альтернативную переправу.

Защитники уничтожили командные пункты россиян

Кроме Антоновского моста, на временно оккупированных юго-западных территориях сегодня пострадали и командные пункты российских захватчиков.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах. Известно, что 7 оккупантов ликвидированы.

Также на металлолом пошла самоходная установка и автотехника. Уничтожен и склад боеприпасов в Новой Каховке.

К теме – в Запорожье взорвали штаб оккупантов: смотрите видео