Ба більше, росіяни навіть не беруться за ремонт мосту, чим регулярно "залякували" наших військових.

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Що відомо про удар по Антонівському мосту

Сьогодні о 5 ранку в районі Антонівського мосту пролунали вибухи, почалась пожежа. В ОК "Південь" підтвердили, що завдали по ньому чергового удару.

Стан Антонівського мосту вчергове відкореговано, всупереч намірам окупантів. Зважаючи на нанесені ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст,

– заявили у командуванні.

Окупанти стягують під міст баржі

Відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти стягують під Антонівський міст баржі. Їх ставлять в одну лінію, щоб спорудити альтернативну переправу.

Захисники знищили командні пункти росіян

Крім Антонівського мосту, на тимчасово окупованих територіях Півдня сьогодні постраждали й командні пункти російських загарбників.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили командні пункти тактичних груп артилерії ворога у Каховському та Бериславському районах. Наразі відомо, що 7 окупантів ліквідовано.

Також на брухт пішла самохідна установка й автотехніка. Знищено і склад боєприпасів в Новій Каховці.

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