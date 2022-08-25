Херсонський журналіст Костянтин Риженко опублікував відповідне відео "старань" окупантів. Очевидно, загарбникам таки дуже треба переправа.

Увага У районі Антонівського мосту вранці були вибухи та пожежа

Руські солдати продовжують стягувати баржі під Антонівській міст. Ставлять їх в одну лінію, будуть намагатись зробити альтернативну переправу,

– йдеться в повідомленні.

За словами Риженка, в Станіславі, солдатів замінили на росгвардію. А якщо врахувати той факт, що росгвардія не воює, це означає, що там контрнаступу не очікують, "а солдати потрібні у іншому місці".

"Є припущення, що затівається якась двіжуха на інших частинах фронту. У будь-якому випадку, за спостереженнями, руським дуже необхідна переправа, і якщо вони її раніше так не форсували, а зараз форсують, – висновки", – зауважує журналіст.

Окупанти залишились без можливості переправляти техніку мостами

Сьогодні у ЗСУ вкотре підтвердили влучання, як по Антонівському мосту, так і по Каховському. Тож, чергові удари по мостах все більше унеможливлюють для окупантів логістику на окупованій території Херсонщини.

Чому старання окупантів марні

мости забезпечують високий рівень вантажоперевезення за одиницю часу – те, чого не зможе забезпечити жодна понтонна переправа. Зрозуміло, що переправи можуть компенсувати втрату мосту, але час перекидання сил і засобів збільшується в рази.

тож, втрата повноцінного сполучення між лівобережним та правобережним угрупованнями російських окупаційних формувань у Херсонській області критична для окупантів.

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