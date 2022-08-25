Херсонський журналіст Костянтин Риженко опублікував відповідне відео "старань" окупантів. Очевидно, загарбникам таки дуже треба переправа.
Увага У районі Антонівського мосту вранці були вибухи та пожежа
Руські солдати продовжують стягувати баржі під Антонівській міст. Ставлять їх в одну лінію, будуть намагатись зробити альтернативну переправу,
– йдеться в повідомленні.
За словами Риженка, в Станіславі, солдатів замінили на росгвардію. А якщо врахувати той факт, що росгвардія не воює, це означає, що там контрнаступу не очікують, "а солдати потрібні у іншому місці".
"Є припущення, що затівається якась двіжуха на інших частинах фронту. У будь-якому випадку, за спостереженнями, руським дуже необхідна переправа, і якщо вони її раніше так не форсували, а зараз форсують, – висновки", – зауважує журналіст.
Окупанти залишились без можливості переправляти техніку мостами
Сьогодні у ЗСУ вкотре підтвердили влучання, як по Антонівському мосту, так і по Каховському. Тож, чергові удари по мостах все більше унеможливлюють для окупантів логістику на окупованій території Херсонщини.
Чому старання окупантів марні
- мости забезпечують високий рівень вантажоперевезення за одиницю часу – те, чого не зможе забезпечити жодна понтонна переправа. Зрозуміло, що переправи можуть компенсувати втрату мосту, але час перекидання сил і засобів збільшується в рази.
- тож, втрата повноцінного сполучення між лівобережним та правобережним угрупованнями російських окупаційних формувань у Херсонській області критична для окупантів.
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